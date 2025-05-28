مسلسل آسر الحلقة 43، مقتل فراس وآسر يعود لخطة الانتقام بقوة

في الحلقة 43 من مسلسل “آسر”، تتصاعد الأحداث بشكل درامي مشوق، حيث يتخذ آسر قرارًا حاسمًا بالتخلي عن خطة الانتقام والعودة إلى حياته السابقة كمجد.

ملخص احداث الحلقة 43 من مسلسل آسر

يبدأ بتسوية أعماله ويُبلغ فيصل أن هذا هو لقاؤهما الأخير، بينما يطلب من لارا مساعدته من جديد، ولكن هذه المرة باعتباره “مجد” وليس “آسر”.

كما يودع آسر مساعده جابر ويخبره أنه سيظل بحاجة إليه وأنه لا يزال يحتاجه في كثير من “الشغل”، ويطلب منه جابر أن يسمح له بالبقاء بجوار عزت في لحظة القبض عليه حيث أن فيصل كان يحمل “فلاشة” دليل قتل عزت لحارس محل المجوهرات ومن المفترض أن يسلمه للشرطة.

وعلى جانب آخر يطعن عزت زميل السرقة القديم “غازي” ويتركه في الشارع بعد الاستماع إلى صوت سيارات الشرطة.

أما آسر فيبتعد ويرسل خطابًا إلى حياة عبر لارا، بينما يأخذ عزت فراس من دار الأيتام ويقرر أن يعتني به ويعتبره كابنه.

ويصطحبه إلى مقبرة والده، حيث يُخبر فراس والده الراحل بكل ما حدث ويُعبر له عن اعتباره عزت كوالدٍ له، وعند عودتهما إلى منزل عزت، يعثر فراس على كيس مكتوب عليه “من عمك غازي”، فيفتحه ليجد داخله فلاشة.

يشاهد فراس الفيديو المسجل بمفرده وفقا للطلب الموجود في الورقة المرفقة بالكيس، ليكتشف أن عزت هو من قتل والده.

في لحظة صدمة وغضب، يُطلق فراس رصاصة في الهواء، ثم يُطلق أخرى تُصيب عزت في كتفه. وقبل أن يُكمل إطلاق النار، يتدخل جابر ويُطلق رصاصتين على فراس تُصيبه في صدره وتؤدي إلى مقتله فيسقط فراس جثة هامدة.

وبينما كاد آسر أن يحتضن والدته باعتباره مجد يتلقى اتصالًا من جابر يُبلغه فيه بالحقيقة، ولكنه يُنكر أنه من قتل فراس، بل يُخبره أن عزت هو الفاعل الحقيقي فيترك والدته ويعاود أدراجه.

يعود آسر لخطته للانتقام، ويتواصل مع لارا قبل أن تُسلم الخطاب إلى حياة، ثم يتوجه إلى المشرحة حيث توجد جثة فراس، وهناك يبكي عزت أمام جثته ويعتذر لفراس، بينما يقول آسر لجثة فراس إنه سيعود للانتقام من أجله هو ومجد، وفي نهاية الحلقة، يُكشف أن غازي لا يزال على قيد الحياة، بعدما تمكن الأطباء من إنقاذه بعد أن طعنه عزت عدة مرات وتركه غارقًا في دمائه.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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