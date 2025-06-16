بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر بغزة

وقعت جامعتا بنها الأهلية و"الأزهر - غزة" بدولة فلسطين، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات العلمية والبحثية والتعليمية، وذلك في إطار سياسة جامعة بنها الأهلية الهادفة إلى الانفتاح الدولي وتعزيز علاقاتها الأكاديمية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية العربية والدولية.

جامعة بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر – غزة بدولة فلسطين

جاء توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور خليل أبو فول، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر – غزة، والدكتور عمر ميلاد، رئيس جامعة الأزهر - غزة، والدكتور كريم الدش، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتورة سامية العزب، مدير برامج كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية، والدكتور سليم التلولي مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الجانبين.



وقام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور كريم الدش، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور عمر ميلاد، رئيس جامعة الأزهر – غزة. وشمل الاتفاق دعم التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات، وإطلاق البرامج العلمية المشتركة، والتدريب، والبحوث التطبيقية.

رئيس جامعة بنها الأهلية،الجامعة تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات أكاديمية فاعلة

من جانبه أعرب الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، عن بالغ سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن جامعة بنها الأهلية تولي أهمية كبيرة لبناء شراكات أكاديمية فاعلة مع الجامعات العربية، وعلى رأسها الجامعات الفلسطينية، وذلك انطلاقًا من التزام الجامعة برسالتها الأكاديمية ودورها الوطني، وامتدادًا للدور الريادي للدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن ما تقوم به جامعة بنها الأهلية يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية الحكيمة والتي تولي دعم القضية الفلسطينية اهتمامًا كبيرًا، وتدعم بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته التعليمية.

وأضاف أن التعاون مع جامعة الأزهر – غزة يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، ويترجم الإرادة السياسية المصرية إلى خطوات عملية في مجال التعليم والبحث العلمي، تسهم في تمكين الشباب الفلسطيني وإعداد كوادر قادرة على المساهمة في بناء وطنها.

من جانبه، أعرب الدكتور خليل أبو فول، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر – غزة، خلال كلمته عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومة وشعبًا على مواقفهم الخالدة والعظيمة الداعمة للشعب الفلسطيني الصامد، حتى نيل حقوقه بالتحرر وإقامة الدولة المستقلة.

كما عبر عن إمتنان أبناء قطاع غزة الوافدين لمصر خلال هذه الحرب، والذين احتضنتهم مصر العظيمة وشعبها الكريم بكل حب وأخوة صادقة، مؤكدًا أن هذه المواقف لا ولن تنسى، وستبقى تعبيرًا عن شرف العروبة الذي صانته مصر دومًا، كما عبر عن اعتزازه بجامعة بنها الأهلية والجامعات المصرية العريقة، والتي تخرج منها عدد كبير من أبناء وقيادات الشعب الفلسطيني.

رئيس جامعة الأزهر – غزة، أن الجامعة تضم 12 كلية ويزيد عدد طلابها على 15,500 طالب وطالبة

كما أكد الدكتور عمر ميلاد، رئيس جامعة الأزهر – غزة، أن الجامعة تضم 12 كلية ويزيد عدد طلابها على 15,500 طالب وطالبة، كما تقدم بإسمه ونيابة عن أسرة الجامعة بالشكر والتقدير لجامعة بنها الأهلية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في هذه الظروف القاسية والصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا الى اعتزازه بهذه الاتفاقية والتي تؤسس للمزيد من التعاون المشترك، لمساندة طلبة جامعة الأزهر-غزة في استكمال دراستهم العملية في الكليات المناظرة بجامعة بنها الأهلية.

بدوره، أوضح الدكتور كريم الدش أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية الجامعة الاستراتيجية لتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى العربي والدولي، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة الأزهر – غزة سيفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب والباحثين من كلا الجانبين.

وتضمن اللقاء عرض تقديمى لطلاب الجامعة من كلية طب الاسنان يتضمن إمكانيات الجامعة المادية والبشرية والانشطة المختلفة لطلاب الجامعة وكذلك عرض فيديو تعريفي بجامعة بنها الأهلية، وبرامج كلية طب الأسنان، أبرز الإمكانات الأكاديمية والتكنولوجية المتاحة للطلاب.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد الفلسطيني بجولة داخل الحرم الجامعي شملت عددًا من الكليات والمعامل والقاعات الدراسية، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بمستوى التجهيزات والتطور الذي تشهده الجامعة.

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