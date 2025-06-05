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جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة

مشاركة جامعة بنها،
مشاركة جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن مشاركة الجامعة في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة ICCE 2025، خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو الجاري بجامعة النيل الأهلية.

 

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وأكد "الجيزاوي" أن مشاركة الجامعة بالمؤتمر بعدد من المشروعات الطلابية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، يأتي في إطار حرصها دعم قضايا الاستدامة والمناخ ورؤية مصر 2050 لتغير المناخ.

من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة بنها شاركت بمشروع مقدم من كلية العلوم تحت مسمى فوائد السوبر ورم تصنع مستقبلا أخضر ومستدام ومن منتجات سوبر ورم السماد العضوي -الكيتوزان- تدوير مخلفات البلاستيك باليرقات -اعلاف الطيور وأسماك الزينة، وشاركت كلية الزراعة بمشروع تحت مسمى تعظيم الاستفادة من المخلفات الشيتينية لذبابة الجندي الأسود حيث استطاع فريق شيتوماجيك إنتاج الكيتوزان ( الشيتوزان) من مخلفات ذبابة الجندي الأسود وهي مخلفات عديمة القيمة بينما للكيتوزان المنتج أهمية تطبيقية كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة وتغليف الأغذية والمجال الطبي والأدوية ومستحضرات التجميل.

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