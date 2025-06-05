الخميس 05 يونيو 2025
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جامعة بنها الأهلية تشارك بمشروعات طلابية في المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية،فيتو

شاركت جامعة بنها الأهلية، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، في فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة - النسخة الثالثة 2025، والذي انطلقت أعماله في رحاب جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» برئاسة المهندس محمد كامل الرئيس التنفيذى للمؤتمر، تزامنًا مع الاحتفال بـ”يوم البيئة العالمي” وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية.

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 مشاركة متميزة من طلاب هندسة  بنها الأهلية

وشهد المؤتمر مشاركة متميزة من طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية، من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث قدّم الطلاب عددًا من المشروعات المبتكرة التي تواكب أهداف التنمية المستدامة، وتُجسد توجه الجامعة نحو دعم البحث العلمي وربطه بالقضايا البيئية المعاصرة.

وأكد الدكتور تامر سمير أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الدولي تعكس إيمانها العميق بدور الشباب في التصدي لتحديات التغير المناخي، مشيدًا بما قدّمه طلاب كلية الهندسة من أفكار عملية ومبتكرة تسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2050، ومواجهة القضايا البيئية بطرق علمية حديثة.
وأشار إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى دمج مفاهيم الاستدامة والبيئة في البرامج التعليمية والبحثية، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول واقعية ومستدامة تُسهم في خدمة المجتمع وتنميته.

أكد الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية أن مشاركة طلاب كلية الهندسة  جامعة بنها الأهلية قوية ومتميزة، من خلال عدد من المشروعات التي ركزت على تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة ذكية، وتقنيات ترشيد استهلاك المياه، وإيجاد حلول تكنولوجية للحد من التلوث البيئي.

وقد لاقت هذه المشروعات التي تمت باشراف المهندسة دينا النجار مدرس مساعد بكلية الهندسة ومنسق الأنشطة الطلابية،  اهتمامًا كبيرًا من المشاركين والخبراء داخل المعرض، وحظيت بإشادة واسعة من ممثلي الجهات المحلية والدولية المعنية بقضايا المناخ والبيئة.

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جامعة بنها الاهلية مهندسون من أجل مصر المستدامة مهندسون من أجل مصر

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