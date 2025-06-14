حين يتحول حلم القبول إلى فخ.. أولياء أمور ضحايا خداع باسم جامعة بنها الأهلية.. ورئيس الجامعة يرد: لا يوجد لدينا أي مندوبين

شكى أولياء أمور بعض طلاب الشهادات المعادلة العربية، ممكن تقدموا لتسجيل أبنائهم بـجامعة بنها الأهلية، من تعرضهم لعمليات نصب من أحد الأشخاص، يدعي أنه ضمن موظفي الجامعة.

كانت جامعة بنها الاهلية، قد أعلنت فتح باب التسجيل المبكر، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

منتحل صفة موظف بجامعة بنها الاهلية ينصب على أولياء الأمور

وقالت س. أ، ولي أمر طالبة من أصحاب الشهادات العربية المعادلة: إنها تقدمت لتسجيل ابنتها بجامعة بنها الاهلية بالعبور عبر موقع الجامعة الرسمي، وقامت بدفع مبلغ 1500 جنيه قيمة رسوم استمارة التسجيل، وكانت في انتظار الموافقة على الطلب.

وأضافت إنها فوجئت على أحد جروبات الجامعات الأهلية بإحدى السيدات تؤكد لها أنها أيضا قامت بالتسجيل بجامعة بنها الاهلية، وإن الجامعة وافقت على طلبها، وقبلت نجلها الحاصل على شهادة معادلة عربية، وأرسلت لها رقم هاتف قالت إنه رقم خاص بالجامعة للاستعلام عبر الواتساب.

وذكرت (س.أ) إن نجلتها قامت بالتواصل مع الرقم المسجل باسم “مدير شئون الطلاب” بجامعة بنها الأهلية، وأجابها شخص يدعى محمود، وقال لها: للأسف إنها تأخرت في التواصل مع الجامعة، لان الجامعة ارسلت لها موافقة على طلبها منذ فترة، وأن طلبها سيتم إلغائه.

وعندما أكدت له الابنة إنها لم يأتها أي بريد إلكتروني من الجامعة، قال إن هذا خطأ من الجامعة، وإن عليها دفع المصروفات الإدارية وقيمتها 4500 جنيه، وإلا سيتم إلغاء طلبها، وعليها أن تنتظر حتى شهر يوليو القادم لحين بدء التقديم الفعلي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وبعد إصرار منها، قال لها إن عليها أن ترسل له مبلغ الـ 4500 جنيه الآن، وغدا سيتم تسجيلها بالجامعة.

صورة من إيصال تحويل المبلغ للشخص الذي يدعي أنه أحد موظفي الجامعة

وبالفعل تم دفع للمبلغ، ليختفي بعدها هذا الشخص، والسيدة التي قامت بإرسال رقمه لولي أمر الطالبة مباشرة.

وشكت ولي أمر أخرى، أن نفس رقم هاتف الشخص المذكور، اتصل بها، وطالبها بدفع مبلغ 4500، نظير مصروفات إدارية لقبول نجلها بجامعة بنها الأهلية، إلا أنها استطاعت أن تكشف حيلته، ورفضت إرسال المبلغ وقامت بحظره.

رئيس جامعة بنها الأهلية: لم يتم إعلان نتيجة قبول الطلاب حتى الآن، والتواصل مع الجامعة من خلال موقعها الإلكتروني فقط

وعلق الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية على الواقعة قائلا، إنه لا يوجد اى تعامل ورقي حاليا بالجامعة وجميع التعاملات تتم من خلال رابط الجامعة الرسمي.



واكد سمير في تصريحات خاصة ل فيتو، أن الجامعة تنوه فى جميع اعلاناتها أنها لا يوجد لديها أي مندوبين. وان التعامل يتم مع الجامعة بشكل مباشر، مشيرا إلى أن من يتم قبولهم يتم ارسال بريد إلكتروني لهم مباشرة.

ولفت رئيس جامعة بنها الأهلية إلى أن التقديم للجامعة مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري، ولم يتم الإعلان عن نتيجة القبول حتى الآن، مؤكدا أن إعلان النتيجة سيتم بعد غلق باب التقديم.

كما أكد أن المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر اى تعليمات بالحد الأدنى لقبول الطلاب هذا العام، موضحا ان الجامعة في انتظار تعليمات المجلس.

رئيس بنها الأهلية: ليس لدينا موظف في شئون الطلاب باسم محمود

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية، إن عمليات النصب ليست جديدة، وان العديد من النصابين كل عام يقوموا بمثل هذه الاعمال ليس فقط في جامعة بنها الأهلية، ولكن فى كل الجامعات الأهلية.

وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية، أن شئون الطلاب بالجامعة لا يوجد بها موظف اسمه محمود.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب الرقم المذكور بعد إرساله للجهات المسؤولة.

جامعة بنها الأهلية تعلن مد فترة التسجيل المبكر

وأعلنت جامعة بنها الأهلية، مد فترة التقديم المبكر الإلكتروني بجامعة للعام الأكاديمي 2025–2026

، للالتحاق بكلياتها حتى يوم الخميس الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٥، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023–2024 فقط والشهادات المعادلة المصرية (الأزهر – النيل – STEM) لعام 2023–2024 فقط، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعامين 2023–2024 و2024–2025، بشرط تقديم جميع المستندات المطلوبة لحساب المجموع الاعتباري.

وتتلقى الجامعة طلبات التسجيل الإلكتروني من رابط التقديم الإلكتروني الخاص بها من هنا.

ونوهت الجامعة أن جميع أخبارها تنشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ويتم من خلالها فقط نشر كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجامعة، وطالبت بعدم التعامل مع أي صفحات أخرى تحمل نفس الاسم أو الشعار.

وأكدت الجامعة أنها لا تتعامل مع أي مكاتب داخل أو خارج مصر تمثلها أو مخوّلة للتحدث باسمها.

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