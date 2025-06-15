الأحد 15 يونيو 2025
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توزيع مياه وعصائر على طلاب الثانوية العامة بمدرسة يوسف الصديق في الفيوم (صور)

مياه وعصير للطلاب،
مياه وعصير للطلاب، فيتو

شاركت عدد من مؤسسات المجتمع المدني في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، في دعم طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات، بتوزيع زجاجات المياه والعصائر أمام لجان الامتحان، لتخفيف درجات الحرارة على الطلاب ومساعدتهم على التغلب على الطقس.

لقاء وكيل الوزارة مع رؤساء اللجان

وكان الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، أمس السبت، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وكيل تعليم الفيوم يلتقي رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

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وقد جهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، 16 استراحة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، منها 10 استراحات للرجال، و6 استراحات للسيدات، وتم  تزويد الاستراحات بكل وسائل الراحة للمعلمين المنتدبين، التليفزيونات والثلاجات والبوتاجازات والمراوح والمبردات، كما تم تعقيم المفروشات التي سيتخدمها المعلمون.

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