بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد

يستعد أولياء أمور الشهادة الإعدادية ببورسعيد غدا لمعرفة نتيجة أبناؤهم بعد اعتماد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، غدًا الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية غدا

وأعلنت محافظة بورسعيد عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد مساء غدًا الثلاثاء بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، كما سيتم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة بورسعيد

وكانت قد انتهتامتحانات الشهادة الإعدادية ببورسعيد بنظام البوكليت قبل عيد الاضحي المبارك واستمرت اعمال التصحيح ورصد الدرجات بعد اجازة العيد، ليتم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لإعلان النتيجة غدا الثلاثاء.

بورسعيد تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية على رابط

ومن المرتقب أن يتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية ببورسعيد على رابط تقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد بالاعلان عنه، ليتمكن كل ولي أمر أن يستعلم عن نتيجة نجل بالاسم ورقم الجلوس

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو ١٤٨١٤ طالبا وطالبة ينقسمون إلى ١١٩٦٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي العربي و١٤٠٢ طالب وطالبة بالمدارس الرسمي لغات و١٤٥٠ طالب وطالبة بالمدارس الخاصة.

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