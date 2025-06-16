محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90,1٪

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 90,1%، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٣ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٦٤٣ طالبًا وتغيب ٢٦ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٩٣ ٪ والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط التهنئة هاتفيًا لأوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

هذا وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الوادي الجديد، كاملة بعد قليل عبر التطبيق الإلكتروني التالي وذلك في إطار منظومة التحول الرقمي وميّكنة الخدمات الحكومية

الرابط:

https://onelink.to/tr4k7c

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