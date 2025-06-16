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ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

أوائل الشهادة الإعدادية
أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة
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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، اعتمد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني منذ قليل.

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

 وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025.

وعلى الفور، بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم  في البحث عبر محركات البحث المختلفة علي جوجل، عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور إعلانها.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

 واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة.

 

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

 أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025، من خلال رابط موقع المديرية من هنـــــــا واستخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:
مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “فيتو” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية  2025 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا 
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
     

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

 

 

 

 

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