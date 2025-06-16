أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح 87.46%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس

وبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٣١٪، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٥.١٠٪.



وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعلنت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025، على أن يتمكن الطلاب من استخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “ فيتو ” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

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وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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