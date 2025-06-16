ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، حالة من القلق والترفب يعيشها أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه خلال الساعات القادمة سوف يعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة.

وعلى الفور، بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة علي جوجل، عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2025، من خلال رابط موقع المديرية من هنـــــــا واستخراجها من خلال إدخال رقم جلوسهم فقط.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “ فيتو ” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا



نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.