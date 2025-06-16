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تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025,فيتو

الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية 2025، تتواصل أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2025، وأوضحت مصادر من المديرية أنه سيتم إعلان النتيجة فور انتهاء اعمال التصحيح والتي ستكون  نهاية الشهر الجاري. 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية

برقم الجلوس، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية فور الاعتماد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية  

وأوضحت مصادر موثوقة أن نتائج الفصل الدراسي الثاني الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025  مبشرة وستكون أفضل من نتيجة الفصل الدراسي الأول.

 

شدد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة  الدقة والجودة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب وضرورة المراجعة الدقيقة، ومراعاة صالح الطلاب.

 تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 

كما شدد وكيل وزارة  التربية ىالتعليم بالقليوبية في توجيهاته على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الدقة والانضباط خلال مراحل التصحيح  ورصد درجات  الشهادة الاعدادية بالقليوبية، مشيرًا إلى أن أي أخطاء في النتائج قد تتسبب في ظلم للطلاب، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

ووجه "عبده " بضرورة ضبط لجان التقدير والإلتزام بتعليمات الأمن المستديمة وتوافر وسائل الأمن والسلامة، وإتباع كافة التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن المقر، وتوفير سبل الراحة للمصححين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  إلى أن هناك متابعة يومية لسير العمل داخل لجنة النظام والمراقبة " كنترول الإعدادية العامة "، للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، وضمان إعلان نتائج عادلة تعكس أداء الطلاب الفعلي.

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