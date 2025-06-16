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رياضة

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

 تترقب الجماهير التونسية مباراة فريق الترجي التونسي، أمام فلامنجو البرازيلي، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة لمونديال الأندية والتي تضم أيضًا كل من تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

 

أول مواجهة في تاريخ الفريقين

وتعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات، حيث لم يسبق لبطل تونس أن لعب ضد الفريق البرازيلي من قبل.

وتعد هذه المشاركة هي المشاركة الرابعة للترجي التونسي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق لفريق “باب سويقة” أن شارك من قبل في الحدث العالمي ثلاث مرات من قبل أعوام 2011 و2018 و2019.

من جانبه، شارك فلامنجو في مونديال الأندية، مرتين من قبل في نسختي 2019 و2022 وكان أفضل إنجازاته في تاريخ البطولة، تحقيق مركز الوصافة في نسخة عام 2022.

ماهر الكنزاري المدير الفني لفريق الترجي التونسي، فيتو
ماهر الكنزاري المدير الفني لفريق الترجي التونسي، فيتو

تشكيل الترجي المتوقع في مباراة فلامنجو 

واستقر المدرب الوطني ماهر الكنزاري المدير الفني لفريق الترجي التونسي على على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة فلامنجو، حيث من المتوقع أن يدخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد بن حميدة.

خط الوسط: أونايتشو، خليل القنيشي، شهاب الجبالي.

خط الهجوم: يان ساس، رودريجيز، يوسف بلايلي.

موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الترجي، نظيره فلامنجو، في الرابعة صباح يوم غد الثلاثاء (بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة)، على ملعب (لينكولن فاينانشال فيلد) بفيلادلفيا، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

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