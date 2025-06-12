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رياضة

مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025

الترجي التونسي
الترجي التونسي

يستعد فريق الترجي التونسي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025 

ويستهل نادي الترجي التونسي مشاركته في النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي، وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي ثاني مبارياته ضمن دور المجموعات، يشد الترجي الرحال إلى مدينة ناشفيل، حيث يلتقي فريق لوس أنجلوس الأمريكي على ملعب "جيوديس بارك"، وذلك يوم السبت 21 يونيو، عند تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويختتم بطل تونس مشواره في دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، فجر الأربعاء 24 يونيو، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا، في لقاء يُقام أيضًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بعثة الترجي التونسي تصل أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية

ووصلت بعثة الترجي التونسي، إلى الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الترجي يصل الولايات المتحدة الأمريكية 

وتضم قائمة الترجي 23 لاعبًا من بينهم ثلاثة حراس مرمى يتقدمهم الحارس الأول بشير بن سعيد، وزميلاه أمان الله مميش وصدقي الدبشي.


كما تضم البعثة المدافع العائد ياسين مرياح  والجزائري محمد أمين توغاي وحمزة الجلاصي ومحمد عزيز القوضاعي ورائد بوشنيبة ومحمد بن علي ومحمد أمين بن حميدة وأيمن بن محمد.

وفي خط الوسط، تضم قائمة الفريق اللاعب النيجيري أونينشي أوجبيلو وخليل القنيشي وشهاب الجبالي ومحمد وائل الدربالي وحسام تقا وعبد الرحمان كوناتي.

بعثة الترجي التونسي تصل أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية (صور)

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وفي خط الهجوم، تضم البرازيليين يان ساسي ورودريجو رودريجيز والجزائري يوسف البلايلي والجنوب أفريقي إلياس موكوانا وأشرف الجبري وهيثم ضو.

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