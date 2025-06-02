عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وذلك لمناقشة واستكمال التعاون لتعزيز الريادة المصرية بالموضوعات المتعلقة بالتنمية الحضرية.

وبدأ الاجتماع بتوجيه الشكر من ممثلي المنظمة لوزارة الشباب والرياضة لما قدموه من إسهام ودعم ساهم في إنجاح استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي وأسبوع القاهرة الحضري ويوم المدن العالمي، حيث أسهمت جهود الوزارة في تنسيق الشق الموضوعي للشباب والطفل بالمؤتمر عن خروج النسخة بأفضل شكل، بالاضافة الي المشاركة الكبيرة والغير مسبوقة من الشباب ودعم جهود المتطوعين الشباب.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وقال وزير الشباب والرياضة إننا نؤمن بأن الشباب هم ركيزة التغيير وصُنّاع المستقبل، ونعمل باستمرار على تطوير المبادرات التي تعزز من دورهم في قضايا المناخ والتنمية الحضرية والابتكار المجتمعي، ونؤكد التزامنا التام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع شركائنا في الأمم المتحدة، والعمل سويًا على تحويل الأفكار إلى حلول ملموسة تخدم الشباب والمجتمع المصري.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وتناول اللقاء توسيع نطاق المبادرات الرياضية من اجل التنمية الحضرية المستدامة حيث وقع الاختيار على مصر بالانضمام الي البرنامج في سبتمبر من العام الماضي.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

كما تناول الاجتماع استعراض العديد من النقاط حول كيفية بناء قدرات الشباب ومبادراتهم في تغير المناخ ومدي الاستفادة من أقامة منشآت خضراء للألعاب الرياضية التي تقام بمصر تحت مظلة استراتيجية ادارة النفايات.

وزير الرياضة يكرم عامل دليفري ويمنحه دراجة هوائية

فيما كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشاب هاني خالد عبد السلام، عامل الدليفري الذي كان يؤدي عمله سيرًا على الأقدام رغم مشاق الطريق، مُقدّمًا له دراجة هوائية كهدية دعمًا له وتشجيعًا على مواصلة جهوده.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر خليل - محافظ القاهرة، على هامش إقامة ماراثون الدراجات المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بحضور أكثر من خمسة آلاف شاب، في إطار احتفالاتها بثورة 30 يونيو، وتزامنًا مع اليوم العالمي للدراجات.

علي هامش ماراثون الدراجات، وزير الرياضة يكرم هاني خالد عامل الدليفري ويمنحه دراجة هوائية

وأشاد وزير الشباب والرياضة بإصرار الشاب وجهده اليومي في سبيل لقمة العيش، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج الملهمة تستحق كل التقدير والدعم، ومشيرًا إلى أن الوزارة تضع تمكين الشباب وتحفيزهم على رأس أولوياتها.

علي هامش ماراثون الدراجات، وزير الرياضة يكرم هاني خالد عامل الدليفري ويمنحه دراجة هوائية

جدير بالذكر أن الماراثون انطلق من أمام "هيئة الرقابة الإدارية" بالعاصمة، مرورًا بطريق الحي الحكومي، وانتهى أمام مول بيراميدز في نهاية طريق R2 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة واسعة من محبي رياضة ركوب الدراجات، من الهواة والمجموعات الرياضية، وطلبة الكليات العسكرية.

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