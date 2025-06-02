تكليف مهم من أشرف صبحي لمراكز الشباب قبل موسم صيف 2025

وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب، وذلك تزامنًا مع بدء موسم الصيف للعام الجاري 2025، واستقبال المراكز لأعضائها من النشء والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب وفق المواعيد الصيفية المحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، مشددًا على أن انتظام العمل ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نحن حريصون على أن تكون مراكز الشباب بيئة آمنة ومنضبطة وجاذبة لكافة فئات المجتمع، خاصة في ظل الإقبال المتزايد خلال شهور الصيف. ولذا، فإن الالتزام بالكود الخاص بحمامات السباحة، والذي سبق للوزارة استصداره وتوزيعه على كافة الهيئات الشبابية والرياضية، هو أمر لا تهاون فيه".

وفي هذا السياق، تم التوجيه بقيام المديريات بتشكيل لجان متخصصة للمتابعة الميدانية على حمامات السباحة بصفة دورية، لضمان الالتزام بمعايير السلامة والاشتراطات الصحية.

كما تم التشديد على ضرورة تحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي داخل مراكز الشباب، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

وفيما يتعلق بتشغيل الأكاديميات داخل مراكز الشباب، فقد تم التأكيد على أهمية تضمين اللوائح الداخلية وقرارات مجالس الإدارة فئات مالية محددة نظير تأجير الأكاديميات أو إقامة وحدات تدريبية أو تنظيم مهرجانات رياضية أو مباريات على الملاعب القانونية، وذلك بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانيات المراكز ويحفظ حقوق الدولة.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رزق مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وذلك لمناقشة واستكمال التعاون لتعزيز الريادة المصرية بالموضوعات المتعلقة بالتنمية الحضرية.

وبدأ الاجتماع بتوجيه الشكر من ممثلي المنظمة لوزارة الشباب والرياضة لما قدموه من إسهام ودعم ساهم في إنجاح استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي وأسبوع القاهرة الحضري ويوم المدن العالمي، حيث أسهمت جهود الوزارة في تنسيق الشق الموضوعي للشباب والطفل بالمؤتمر عن خروج النسخة بأفضل شكل، بالإضافة إلى المشاركة الكبيرة والغير مسبوقة من الشباب ودعم جهود المتطوعين الشباب.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وقال وزير الشباب والرياضة إننا نؤمن بأن الشباب هم ركيزة التغيير وصُنّاع المستقبل، ونعمل باستمرار على تطوير المبادرات التي تعزز من دورهم في قضايا المناخ والتنمية الحضرية والابتكار المجتمعي، ونؤكد التزامنا التام بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع شركائنا في الأمم المتحدة، والعمل سويًا على تحويل الأفكار إلى حلول ملموسة تخدم الشباب والمجتمع المصري.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وتناول اللقاء توسيع نطاق المبادرات الرياضية من اجل التنمية الحضرية المستدامة حيث وقع الاختيار على مصر بالانضمام الي البرنامج في سبتمبر من العام الماضي.

أشرف صبحي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

كما تناول الاجتماع استعراض العديد من النقاط حول كيفية بناء قدرات الشباب ومبادراتهم في تغير المناخ ومدي الاستفادة من أقامة منشآت خضراء للألعاب الرياضية التي تقام بمصر تحت مظلة استراتيجية ادارة النفايات.

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