أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 121 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 121، الصادر في 31 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرار لمحافظة الجيزة، وقرارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار محافظة الجيزة بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة، الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 12652 لسنة 2017، حيث يضاف مسمى "منسق اللجان" ضمن تشكيل الأمانة الفنية لمعاونة اللجنة الفنية الوارد ذكره بالمادة (3) من اللائحة، وتضاف عبارة "وتسليمها للمنتفعين" فى عجز البند الثانى الخاص باختصاص القسم الفنى الوارد بالمادة (4) من لائحة الجهاز التنظيمى لإدارة الجبانات.

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الإدارة العامة للغرف التجارية قـرار وزارى رقم 5 لسنة 2025، بالتفويض باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة مطروح عن العام المالى 2025.

-قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية





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