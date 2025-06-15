الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع نواب المحافظين

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع نواب المحافظين

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع نواب المحافظين بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وذلك خلال زيارتهم التفقدية للمحافظة، اليوم الأحد، استعرض فيه أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية، والمقومات والفرص التنموية التي تحظى بها المحافظة. 

جاء ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعرب نواب المحافظين خلال الاجتماع عن سعادتهم بالزيارة، مشيدين بما أنجزته المحافظة من قفزات تنموية تستحق الإشادة، وما لمسوه على أرض الواقع من جهود متسارعة ساهمت في النهوض بالمحافظة وتقديم خدمات غير مسبوقة للمواطنين.

وفي كلمته، أكد محافظ الوادى الجديد، تقديره لهذه الزيارة الكريمة والتي تأتي في إطار دعم القيادة السياسية اللامحدود لكافة جهود التنمية بالمحافظة، والذي كان له الدور المحوري في تنفيذ ما تم تحقيقه.

وعقب الاجتماع، تفقد النواب مشروع مجمع المصالح الحكومية، واستمعوا إلى شرحًا تفصيليًا لمكونات المشروع من مبانٍ حكومية ومنطقة بنوك ومدينة رياضية ومجمع محاكم ومحطات طاقة شمسية ومياه شرب، ومشروع ميّكنة مبنى صندوق استصلاح الأراضي والذي يعد أحد التجارب الرائدة لرقمنة الصناديق الخاصة بالمحافظة؛ لتعظيم العائد منها وحوكمة إدارتها.

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