الأولى من نوعها، الوادي الجديد تستقبل نواب المحافظين لتفقد المشروعات التنموية (صور)

استقبل اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفدًا من السادة نواب المحافظين على مستوى الجمهورية، وذلك في مستهل زيارةٍ استثنائيةٍ غير مسبوقة للسادة النواب؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية.

وصرّح محافظ الوادى الجديد، أن هذه الزيارة الهامة تأتي كأحد ثمار زيارة السيد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، موجهًا بتنظيم زيارة للسادة نواب المحافظين؛ لاستعراض تجربة المحافظة الرائدة في تنفيذ أول مجمع مصالح حكومية للخدمات الذكية على مستوى الجمهورية.

هذا ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد المنشآت الحكومية والخدمية بمجمع المصالح، وعرض تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته، وجهود المحافظة في ميّكنة الخدمات الحكومية والتوسع في مجالات التحول الرقمي، وتفقد المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.