الإثنين 16 يونيو 2025
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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من قواته في هجوم إسرائيلي

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر اليوم إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية.

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الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: آن الأوان ليشهد العالم انهيار الكيان الصهيوني

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات الإيراني محمد كاظمي واثنين من زملائه على يد الكيان الصهيوني.

مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أمس: لنا بنك أهداف شامل وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة"، مشددا على أن الهجوم الصهيوني سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة".

استهداف مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة. 

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الحرس الثوري منشاة نطنز النووية حيفا

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الحرس الثوري يعلن استشهاد رئيس جهاز الاستخبارات محمد كاظمي واثنين من زملائه

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