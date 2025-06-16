بدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على مناطق متفرقة بإسرائيل (فيديو)
بدأت قبل لحظات جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ببدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية قبل لحظات على الأراضي المحتلة.
وتُعدّ هذه الموجة الثامنة ضمن إطار عملية "الوعد الصادق 3".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يواجهون الصواريخ الإيرانية، ودعا سكان الأراضي المحتلة إلى البقاء في الملاجئ.
مصادر إسرائيلية أفادت بإطلاق واسع للصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.
وقالت قوات الاحتلال: "لقد رصدنا إطلاق صواريخ من إيران، ونطلب من الجميع البقاء في الملاجئ".
وقد دوّت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة.
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