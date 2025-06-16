بدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على مناطق متفرقة بإسرائيل (فيديو)

بدأت قبل لحظات جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

ترجمة قدس| سقوط مباشر للصواريخ الإيرانية على فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/E2bPrTvDEs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2025



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ببدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية قبل لحظات على الأراضي المحتلة.

#عاجل‼️🚨⚡️



لحظة وصول صواريخ إيرانية الى تل ابيب pic.twitter.com/enTfUNfiUE — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 16, 2025

وتُعدّ هذه الموجة الثامنة ضمن إطار عملية "الوعد الصادق 3".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم يواجهون الصواريخ الإيرانية، ودعا سكان الأراضي المحتلة إلى البقاء في الملاجئ.

مصادر إسرائيلية أفادت بإطلاق واسع للصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وقالت قوات الاحتلال: "لقد رصدنا إطلاق صواريخ من إيران، ونطلب من الجميع البقاء في الملاجئ".

وقد دوّت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى الناقورة في شمال فلسطين المحتلة.

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