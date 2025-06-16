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رياضة

الجودو، عبد الرحمن عبد الغني يودع بطولة العالم مبكرا

عبد الرحمن عبد الغني،
عبد الرحمن عبد الغني، فيتو

الجودو، ودع عبد الرحمن عبد الغني لاعب المنتخب الوطني للجودو، منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في المجر من دور الـ16.

وخسر عبد الرحمن عبد الغني، أمام لاعب منتخب أوزبكستان في دور الـ16 لمنافسات وزن 81 كجم، ليفقد فرصة المنافسة على حصد ميدالية.

وكان لاعب المنتخب قد حقق فوزا مهما على لاعب قبرص جورجكيس أوديسي، في دور الـ32، من منافسات بطولة العالم المقامة، قبل أن يخسر في الدور ثمن النهائي.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في منافسات بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

 قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم كلا من:

يسري سامي - 60 كجم

عبد الرحمن عبد الغني - 81 كجم

عمر الرملي - 100 كجم

عبدالله فهمي - 100 كجم

محمد عبده - فوق 100 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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