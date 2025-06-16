الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء المصرية حول اليقظة الدوائية

نظمت كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ورشة عمل بعنوان "مقدمة في اليقظة الدوائية: أساس الممارسة الصيدلية" لطلاب الفرق الرابعة والخامسة والسادسة بكلية الصيدلة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية التابعة لهيئة الدواء المصرية وقسم اليقظة الدوائية بشركة المهن الطبية.

ورشة عمل اليقظة الدوائية بالجامعة الألمانية، فيتو

وتناولت الورشة رؤى قيمة حول مجال اليقظة الدوائية، والأدوات والسبل الأساسية لاكتشاف ومنع التفاعلات الدوائية الضارة، والأدوار والمسؤوليات لشركات الأدوية في مجال اليقظة الدوائية، وأهمية متابعة وتقييم سلامة الأدوية بعد التسويق، وأيضًا الدور التنظيمي لـهيئة الدواء المصرية (EDA) في إدارة ومراقبة عمليات اليقظة الدوائية، والتي تعد مهمة أساسية لخدمة المجتمع وتحقيق سلامة المرضى.

ورشة عمل اليقظة الدوائية بالجامعة الألمانية، فيتو

كما شهدت ورشة العمل توعية الطلاب بأهمية تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمرضى وأفراد المجتمع لرفع الوعي والارتقاء بالرعاية الصحية.

أهمية مجال اليقظة الدوائية

وطبقًا لآراء الطلاب المشاركين فقد تميزت الورشة بطابعها التفاعلي، حيث أتُيحت الفرصة لهم لطرح الأسئلة والمشاركة في نقاشات مثمرة وإيجاد حلول لحالات واقعية في مجال اليقظة الدوائية، وأهميتها في تعزيز معرفتهم بمجالات حيوية تخدم ممارساتهم المهنية المستقبلية لإعداد كوادر رائدة تتميز بمهنية عالية في المجال التطبيقي للأدوية والعلاج الدوائي.

ورشة عمل اليقظة الدوائية بالجامعة الألمانية، فيتو

قامت بتنظيم هذه الورشة الدكتورة رجوا منصور والدكتورة نادية شرف من كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وبمشاركة كل من الدكتورة دعاء سليمان ممثلة لهيئة الدواء المصرية، الدكتورة جيهان الحفني والدكتور إسلام أسامة بقسم اليقظة الدوائية في شركة المهن الطبية MUP.

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