مصروفات الجامعة الألمانية الدولية 2025/ 2026 والتخصصات والبرامج الدراسية

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية، عن فتح باب التسجيل المبكر، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2025، كما أعلنت الجامعة عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وتقع الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشائها باتفاقية مشتركة بين الحكومتين المصرية والألمانية، وبتحالف مجموعة من الجامعات التطبيقية الألمانية، بلغ 11 جامعة، جاء على رأسها الجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة أولم للعلوم التطبيقية، وجامعة برلين للعلوم التطبيقية، وجامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، وجامعة ميونستر للعلوم التطبيقية.

وتضم الجامعة عددا من البرامج الدراسية تستعرضها فيتو في هذا التقرير.

البرامج الدراسية بالجامعة الألمانية الدولية

تضم الجامعة الألمانية الدولية 5 كليات، تحتوي كل كلية على برامج دراسية متنوعة، جاءت كالتالي:

برنامج هندسنة علوم الحاسب

برنامج الهندسة الصيدلانية

برنامج الهندسة المعمارية

برنامج هندسة التصنيع

برنامج الروبوتات والأتمتة

برنامج هندسة الطاقة الكهربائية

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال:

برنامج معلوماتية الأعمال

كلية العلاج الطبيعي

كلية التكنولوجيا الحيوية

كلية التصميم:

برنامج تصميم الأزياء

برنامج التصميم الصناعي

مصاريف الجامعة الألمانية الدولية

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية عن مصروفاتها الدراسية للعام الجديد 2025/2026، لكل فصل دراسي على حدة.

وجاءت مصروفات الجامعة الألمانية الدولية كالتالي:

كلية الهندسة: 150,395 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، و165,000 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: 144,380 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، و158,400 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.

كلية العلاج الطبيعي: 135,315 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، و147 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 123,625 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، و145,475 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.

كلية التصميم: 136,385 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول، و136,385 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.

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