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محافظ الجيزة يوجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث سقوط مدخنة مصنع الطوب بالصف

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلًّا من مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة الصف بسرعة التوجه إلى موقع حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب بمدينة الصف، وذلك لحصر الخسائر وتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة.

سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب بمدينة الصف

وشدد المحافظ على أهمية صرف التعويضات العاجلة (الإغاثة) للمصابين وأسر المتوفين، وفقًا لما تقرره اللوائح المنظمة، إلى جانب تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية للضحايا وذويهم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

حصر أعداد المصابين والمتوفين، واستيفاء المستندات المطلوبة لصرف المساعدات

وأعلنت محافظة الجيزة عن الدفع على الفور بلجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي إلى موقع الحادث، بالتعاون مع مجلس مدينة الصف ومديرية الصحة، وذلك لحصر أعداد المصابين والمتوفين، واستيفاء المستندات المطلوبة لصرف المساعدات المقررة.

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا استمرار متابعة الأجهزة التنفيذية للموقف لحين تقديم كامل الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التضامن الاجتماعي مركز ومدينة الصف مدينة الصف

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