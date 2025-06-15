الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

تنفيذ ٢٥ قرار إزالة ضمن الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات بالجيزة

إزالة التعديات علي
إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
 

واطّلع المحافظ على جهود مراكز ومدن كرداسة ومنشأة القناطر في تنفيذ الحملات على مدار يومين، والتي أسفرت عن تنفيذ ٢٥ قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  تراوحت مساحاتها ما بين ١٠٠م² إلى ١٥٠٠م²، تمثلت في أسوار ومنشآت من البلوك الأبيض، بالإضافة إلى إزالة سور مقام على مساحة ٢ فدان، ومنشأة مقامة على مساحة ٣٥٠م² بمركز ومدينة منشأة القناطر.

إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراضي الدولة
 

وأشار المحافظ إلى تكليفاته الواضحة بضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مع التشديد على إزالة التعدي بشكل كامل وتسوية المواقع بالأرض لمنع تكرار أو إعادة التعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل، وزيادة معدلات الإزالات المستهدفة خلال المرحلة الحالية والمراحل التالية من الموجة الـ٢٦.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة القيادة السياسية

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