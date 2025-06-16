الجودو، عبد الرحمن عبد الغني يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

الجودو، حقق عبد الرحمن عبد الغني، لاعب المنتخب الوطني للجودو، فوزا هاما على لاعب قبرص جورجكيس أوديسي، في دور الـ32، من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في المجر، بعد الخسارة في مباراته الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي عبد الرحمن عبد الغني مع لاعب أوزبكستان في دور الـ16، لمنافسات وزن 81 كجم.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في منافسات بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم كلا من:

يسري سامي - 60 كجم

عبد الرحمن عبد الغني - 81 كجم

عمر الرملي - 100 كجم

عبدالله فهمي - 100 كجم

محمد عبده - فوق 100 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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