الأول على منطقة الجنوب، تكريم مكتب بريد كفر الشيخ بميت غمر

قامت إدارة البريد بمحافظة الدقهلية بتكريم منطقة الجنوب العاملين بمكتب بريد قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر؛ تقديرا لجهودهم ولحصولهم على أعلى مكتب في فتح الحسابات الجديدة على مستوى المنطقة.

حيث تم تكريم عمرو سمير محمد علي رئيس مكتب بريد قرية كفر الشيخ هلال، ومعه من فريق العمل بالمكتب: رنا محمد محمود سليمان، وشرين صبرى علي، لحصول المكتب على أعلى مكتب فى منطقه جنوب الدقهلية، فى فتح الحسابات الجديدة.

أعلى مكتب بمنطقة جنوب الدقهلية

وتقدم أهالي قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر بخالص الشكر والتقدير للقائمين بالعمل داخل مكتب بريد القرية؛ وذلك تقديرا لجهودهم في تقديم كافة الخدمات والتعامل المثالي مع المواطنين.

وأكد محمود كفاية أحد أبناء قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر بالدقهلية، أن العاملين بالمكتب يقدموا قصاري جهدهم في خدمة المواطنين، ونلمس ذلك من خلال تعاملهم مع أصحاب المعاشات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ذات السياق، كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أشار إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير البريد المصرى ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الثقة التى يحظى بها البريد المصرى لدى المواطنين تمثل حافزًا قويًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضى قدمًا فى مواصلة الجهود فى تنفيذ خطة التطوير الشاملة التى بدأت منذ سنوات لتقديم أفضل الخدمات البريدية والمالية والحكومية من خلال مكاتبه فى كافة أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازى على التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى للمواطنين، وتزويد مكاتب البريد بماكينات الصراف الآلى للتيسير على المواطنين فى صرف مستحقاتهم المالية.

وتولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات.

وذلك يأتى فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تنفذها الهيئة، ضمن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة"، مشيرة إلى أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فى إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز رضا المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتسهيل حصولهم عليها، مؤكدة أن جهود التطوير التى تتم فى الهيئة لا تقتصر على القاهرة الكبرى فقط، بل تمتد لتشمل جميع المحافظات بنفس مستوى التطوير الجارى فى العاصمة، لتقديم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة لجميع المواطنين فى مختلف المناطق بكل سهولة ويسر.



منظومة التشخيص عن بُعد تقديم خدماتها الصحية لأكثر من 220 ألف مواطن على مستوى الجمهورية

وكانت استطاعت منظومة التشخيص عن بُعد تقديم خدماتها الصحية لأكثر من 220 ألف مواطن على مستوى الجمهورية من سبتمبر 2022، حيث تعمل وحدات التشخيص عن بُعد على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى دون اللجوء إلى الانتقال خارج المحافظة، بما يسهم فى تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، إلى جانب دورها فى تطوير المستوى العلمى والمهارى للأطباء وإتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمى الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم فى هذا الشأن.

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