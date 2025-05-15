أبرز اقتراحات النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم.. تحرير العلاقة الإيجارية قبل انتهاء مدة الـ 5 سنوات.. إنشاء لجان تحكيم.. مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه.. ومراعاة أصحاب المعاشات

شهدت جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنتى الشئون التشريعية والدستورية والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، عن إعلان عدد من النواب عن مقترحاتهم بشأن تعديل القانون، وذلك فى محاولة لحسم الخلافات وتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية الملاك والمستأجرين.

مقترح بتحرير العلاقة الإيجارية قبل 5 سنوات

وترصد فيتو، أبرز تلك الاقتراحات، والتى من بينها، اقتراح النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الذى يتضمن إضافة نص يسمح بتحرير العلاقة الإيجارية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، بناء على طلب المستأجر، مقابل حصول المستأجر على تعويض بقيمة ٢٥ فى المائة من القيمة السوقية للوحدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وفقا للجزء الأول من المقترح، فسوف تلتزم الدولة بتوفير تلك الوحدات بناء على الإحصائيات الحالية التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وحول نسبة الزيادة السنوية، اقترح أن تكون نسبة الزيادة السنوية عبارة عن شرايح متزامنة مع الفترات الزمنية، بحيث تبدأ بقيمة ٢٠ ضعفا فى العقود القديمة، ثم تقل تدريجيا لتصل إلى ٥ أضعاف فى عقود فترة التسعينات، وذلك لتحقيق العدالة.

إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين

كما جاء من بين أبرز المقترحات، اقتراح النائبة نشوى الديب، بإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية.

مراعاة معايير المساحة والمنطقة في زيادة قيمة الإيجار

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة برفع القيمة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وكذلك زمن التعاقد.

مراعاة أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة في تعديل أسعار الإيجار القديم

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة الأجرة، مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل أي زيادات باهظة في الإيجار، قائلة: ونفس الأمر بالنسبة لمستحقي معاش تكافل وكرامة.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.

زيادة تدريجية في أسعار الإيجار القديم

واقترحت النائبة، عمل زيادة تدريجية في حدود 10 سنوات، حتى نصل بعدها إلى القيمة السوقية لتأجير الوحدات السكنية.

تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية المغلقة فقط

وقالت عضو مجلس النواب: فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط، فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها.

تحرير الشقق المغلقة فورا

وكذلك جاء من بينها اقتراح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتحرير العلاقة الإيجارية خاصة فى االشقق المغلقة ويكون التحرير فوري، مشيرا إلى إمكانية النظر في تحرير العلاقة الإيجارية للمحلات وكذلك زيادة القيمة الإيجارية.

النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم

فيما اقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية المقترحة والخاصة بزيادة الإيجار القديم، بواقع من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن، ومن ٢٥٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيه في القرى.

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