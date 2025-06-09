ألعاب ترفيهية وفقرات فنية بمراكز شباب الدقهلية فى رابع أيام العيد

توافد مئات من النشء والشباب فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، على مراكز الشباب بإدارة شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، للاستمتاع بالرسم على الوجوه للشخصيات الكرتونية الشهيرة، واللعب مع العرائس ومشاهدة فقرات فنية واستعراضية والساحر، داخل مراكز الشباب بميت غمر، في أجواء من الفرح والسرور والبهجة من المترددين من الأسر، والنشء والشباب والرواد والمواطنين، فرحين بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.



العيد أحلى بمراكز الشباب في الدقهلية

الجدير بالذكر أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التى تنظمها وزارة الشباب تأتى انطلاقا من الدور الاجتماعى التى تقوم به مراكز الشباب داخل البيئة المحيطة بها، لافتا إلى أن المبادرة تضم عدة فعاليات رياضية وترفيهية وفنية وكذلك توزيع الألعاب والهدايا وذلك لرسم البهجة على وجوه الأطفال والشباب خلال أيام العيد خاصة بالقرى والنجوع والتى لا يتوافر بها مراكز الشباب والدخول مجانًا.

عروض مسرحية يقدمها أعضاء مركز الشباب بالإضافة إلى فقرات ترويحية

تتضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، إقامة مسابقات ثقافية وفنية للمشاركين وكذلك عروض مسرحية يقدمها أعضاء مركز الشباب بالإضافة إلى فقرات ترويحية وفنية واستعراضية مختلفة، واللعب مع العرائس الموجودة داخل مركز الشباب، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والألعاب الإلكترونية والبلياردو داخل مراكز الشباب.

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب أيام عيد الأضحى المبارك، أمام النشء والشباب والرواد والمواطنين مجانا، وتنظيم عروض ترفيهية للطلائع والشباب تحت عنوان "العيد أحلى بمراكز الشباب " يشمل مشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب.

مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب الأسرة المصرية

تستهدف المبادرة إبراز دور وزارة الشباب والرياضة فى الاهتمام والعناية بالنشء والشباب ورعايتهم رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا من خلال برامج الوزارة وخططها المنفذة بمراكز الشباب، بالإضافة إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب الأسرة المصرية، من خلال بيئة تثقيفية وآمنه على أبناءنا داخل مراكز الشباب.

ويأتي تنفيذ هذه المبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب بالدقهلية "، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير لإدارة العامة لتنمية الشباب، ومتابعة أحمد هشام مدير إدارة شباب ميت غمر.

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