مصرع عامل سقط من الطابق الخامس في طنطا بالغربية

لقي عامل مصرعه، اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية الواقعة بكورنيش قحافة، بالقرب من منطقة المرشحة بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد العمال من ارتفاع شاهق أثناء مزاولة عمله، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة العامل متأثرًا بإصاباته البالغة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي العامة (القديمة) بـ طنطا، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين إصدار تصريح الدفن.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لسماع أقوال شهود العيان وزملاء العامل للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحادث.

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