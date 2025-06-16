فتاة تتخلص من حياتها بالحبة القاتلة في الغربية

لقيت فتاة مصرعها إثر تناول حبة الغلال السامة، وذلك لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات أسرية بقرية مسهل بمركز السنطة في محافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السنطة العام بوصول فتاة تدعى "ياسمين.ع. الـ" مقيمة بقرية مسهلة مصابة بحالة إعياء شديدة ولفظت أنفاسها عقب وصولها متأثرة بإصابتها.

وبالفحص الطبي وسؤال أسرتها تبين أنها تناولت حبة غلال سامة بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية.

جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



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