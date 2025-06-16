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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025

موعد إعلان نتيجة
موعد إعلان نتيجة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025، فيتو

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات  الشهادة الإعدادية، وتجرى حاليًا أعمال التجميع والمراجعة النهائية ويعقبها تجهيز النتيجة، ومن المتوقع اعتمادها من محافظ الغربية فى غضون نهاية الأسبوع الحالى.

بالاسم ورقم الجلوس، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025

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وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية إلكترونيًا فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك، والذي سيتم نشره فور التفعيل.

 

 98 ألف طالب أدوا الامتحانات

وقد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية هذا العام نحو 98 ألف طالب وطالبة، موزعين على 418 لجنة عامة، بالإضافة إلى 35 لجنة للتعليم المهني.

وأوضح الدكتور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عدد المتقدمين للامتحانات من التعليم العام بلغ 93,240 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 4,586 طالبًا وطالبة.

تصحيح دقيق ومراجعة شاملة لضمان العدالة

وأكد وكيل تعليم الغربية أن عملية التصحيح بـالشهادة الإعدادية بالغرببة تُجرى بدقة شديدة، من خلال فرق تصحيح متخصصة، تليها مراحل رصد ومراجعة دقيقة لضمان منح كل طالب حقه الكامل. 

كما يتم التعامل بمرونة مع الأسئلة التي أثارت جدلًا بين الطلاب، حرصًا على العدالة وتكافؤ الفرص.

الإعلان خلال أيام.. ولا مخالفات في الامتحانات

ومن المنتظر إرسال نتائج الشهادة الإعدادية بالغربية إلى محافظ الغربية لاعتمادها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للمديرية، وكذلك بوابة نتائج التعليم الأساسي وأشارت مصادر تعليمية إلى أن الامتحانات مرت بهدوء تام دون تسجيل مخالفات أو حالات غش جماعي، في ظل إجراءات رقابية مشددة.

وتُعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية محطة فارقة في حياة الطلاب، حيث تحدد مستقبلهم الدراسي سواء في التعليم الثانوي العام أو الفني. ويأمل الجميع أن تعكس النتيجة مستوى الجهد المبذول طوال العام الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 سيتم نشر الرابط هنا فور اعتماده رسميًا من المحافظ.

 

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