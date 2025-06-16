رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقّد لجنة امتحانات طلاب فلسطين ويحثّهم على الاجتهاد (صور)

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، لجنة امتحانات طلاب ‏دولة فلسطين الشقيقة، المنعقدة بمقر بيت شباب 15 مايو، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ‏في مادة النحو، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجان الامتحانات.‏

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقّد لجنة امتحانات طلاب فلسطين

وخلال لقائه مع طلاب فلسطين عقب انتهاء الامتحانات اليوم، عبَّر عن اعتزازه بطلاب فلسطين ‏الدارسين في الأزهر، مؤكدًا أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المؤسسة الأزهرية، ويحظون باهتمام ورعاية ‏خاصة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلاقًا من رسالة الأزهر العلمية ‏والإنسانية.‏

ووجَّه الشيخ عبد الغني كلمة تشجيعية للطلاب، دعاهم فيها إلى مواصلة الجد والاجتهاد، والتسلح بالعلم، ‏والتحلي بالعزيمة والصبر، مشيرًا إلى أنَّ ما يبذلونه من جهد سيعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم، وأنهم يمثلون ‏طليعة شبابية واعدة في مسيرة النهوض بالمجتمع الفلسطيني.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.