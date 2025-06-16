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طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان النحو: "صعب وأسئلة اختر وصح وغلط مش مباشرة" (فيديو)

طلاب الثانوية الازهرية
طلاب الثانوية الازهرية

عبر طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية عن آرائهم حول امتحان مادة النحو الذي خاضوه ضمن امتحانات نهاية العام الجاري.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان النحو

وأجمع الطلاب على أن الامتحان شهد تفاوتًا في المستويات، حيث أكد بعضهم أن «الامتحان كان صعب وكان فيه أسئلة كتيرة غير مباشرة ولافَّه»، مشيرين إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد صعبة وغير مباشرة.

في المقابل، رأى آخرون في حديثهم مع “فيتو”: «الامتحان كان متوسط والاختيار من متعدد كان فيه بعض الأسئلة غير مباشرة شوية بس الحمد لله حليتها.

كما وصف طالب ثالث الامتحان بـ«الكويس»، وقال: «الامتحان كان كويس الحمدلله والأسئلة كانت واضحة ومباشرة وكان فيه سؤال واحد بس الصعب».

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

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