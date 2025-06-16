الإثنين 16 يونيو 2025
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خارج الحدود

بترت ساقه، آخر تطورات الحالة الصحية لمستشار المرشد الإيراني بعد استهدافه

علي شمخاني، مستشار
علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، بأن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، لازال على قيد الحياة، وأنه خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، وذلك نتيجة إصابات بالغة تعرض لها خلال هجوم يوم الجمعة 13 يونيو الذي استهدفه من القوات الإسرائيلية.

 

الحالة الصحية للمسؤول الإيراني علي شمخاني

وأوضح الفريق الطبي المعالج لشمخاني، أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني باتت نسبيًّا مستقرة منذ يوم أمس، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء "إرنا" اليوم الإثنين.

كما أشار الفريق الطبي إلى أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطرًا على حياته.

وأضاف أن الوضع لا يسمح حتى الآن بإصدار حكم نهائي حول حالته، لكن المسار العلاجي شهد بعض التقدّم خلال الأيام القليلة الماضية.

يأتي هذا التطور في وقت لم تعلن فيه السلطات الإيرانية بشكل رسمي تفاصيل الهجوم الذي استهدف شمخاني، أحد أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في النظام الإيراني، والذي شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي لسنوات وكان مقربًا من دوائر القرار العليا في طهران ومستشار المرشد الايراني.

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