خبير بالصراع العربي الإسرائيلي يكشف السيناريو القادم للحرب الإسرائيلية الإيرانية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الاسرائيلي: إن الجانب الاسرائيلى أصبح لديه كابوس حقيقي بسبب الحرب مع إيران، وهذا الكابوس يتمثل فى عدم تدخل الولايات المتحدة الامريكية في الحرب بشكل كامل رغم التعاون الدفاعي مع إسرائيل فى إسقاط الصواريخ الإيرانية، وبالتالي إسرائيل تريد أن تتورط الولايات المتحدة الامريكية في حربها مع إيران وعدد من الدول العربية أيضا.

مخاوف إسرائيلية من تكرار سيناريو عام 1956

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” بأن هناك مخاوف من تكرار سيناريو عام 1956 حيث كانت هناك مخاوف اسرائيلية من أن يشنوا الحرب ضد مصر ولا تتدخل بريطانيا وفرنسا في الوقت المناسب، وهذه الهواجس الإسرائيلية تتكرر الآن فى ظل فشل منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي في إسقاط الصواريخ الايرانية فى ظل التأكد من قوة إيران، فالصواريخ الايرانية قادرة على إصابة أهدافها بدقة وهذا الأمر محل جدل فى إسرائيل.

حسم الصراع مع روسيا

وأضاف أنه فى نفس الوقت هناك مخاوف من أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لحسم الصراع مع روسيا على حساب حرب طويلة الامد وهذا السيناريو مرعب لإسرائيل لأنه يعنى استمرار خسائرها وتعطيل اقتصادها وانخفاض الروح المعنوية لجنود الاحتلال الاسرائيلى، الى جانب تجزر الخلافات فى ظل اتهامات تقول لنتنياهو انه لم يحسب حساب اليوم التالى لضرب ايران مثلما فعل فى غزة.

وتابع أن السيناريو المتوقع في الحرب الايرانية الاسرائيلية هو تتدخل الولايات المتحدة الامريكية، ولكن ما هو شكل هذا التدخل ومدى التدخل وآلياته، هو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

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