خبيرة سياسية: أزمة قطاع غزة مع إسرائيل توسعت لـ 5 جبهات

أشادت الدكتورة نادية حلمى أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف بردة الفعل الصينية وإدانة انتهاك أفعال إسرائيل بشدة لكافة المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد اعتبرت أن الهجمات على منشآت طهران النووية شكلت سابقة خطرة تداعياتها قد تكون كارثية على السلم والاستقرار الدوليين. وردًا على هذه المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، اتخذت بكين باستمرار موقفًا حازمًا مؤيدًا لإيران.

طهران لا تحرض على الاستقرار الإقليمي

وقال في تصريح لفيتو إن التصريح الرسمي الصيني، أكد أن طهران ليست محرضة على عدم الاستقرار الإقليمي. كما ربطت بكين على الفور هذا التصعيد الإسرائيلى ضد إيران بالحرب المستمرة فى قطاع غزة، وهو صراع لطالما دعت الصين إلى حله من خلال الأمم المتحدة.

كما جاءت كافة التحليلات السياسية والإستخباراتية الصينية مؤكدة بأن الوضع الحالى واشتعال فتيل الحرب بين إسرائيل وإيران، هو أحدث امتداد للصراع الدائر منذ أكثر من عامين في قطاع غزة. وهو بمثابة تذكرة أخرى بأن القضية الفلسطينية لا تزال محورية لقضية الشرق الأوسط وتؤثر على السلام والاستقرار والأمن الطويل الأجل فى المنطقة.

ومن أجل ذلك، ترى الدوائر الصينية بأنه إذا سمح لنيران الصراع في غزة بالاستمرار فى الإشتعال، فمن المتوقع أن ينتشر الإمتداد السلبى لدائرة الصراع أكثر وأكثر، مما يجعل المنطقة أكثر اضطرابًا. وإنعكاسًا لنفس سياق البيانات الرسمية الصينية، نظر الخبراء الصينيين إلى هذه الأحداث ليس فقط على أنها فصل آخر في الصراع الإسرائيلى الإيرانى، بل على أنها إمتداد للحرب فى قطاع غزة.



المواجهة التى بدأت فى قطاع غزة قد توسعت الآن إلى خمس جبهات إضافية

وواصلت حديثها قائلة ان "المواجهة التى بدأت فى قطاع غزة قد توسعت الآن إلى خمس جبهات إضافية، وهى: الضفة الغربية وسوريا والعراق واليمن والبحر الأحمر، حيث يحاول أعداء إسرائيل تحويل انتباهها واستنزاف مواردها". وأجرى وزير الخارجية الصينى ومدير لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين "وانغ يى" محادثات مع نظيره وزير الخارجية الإسرائيلى. أكد خلالها "وانغ يى" معارضة الصين لانتهاك إسرائيل للقانون الدولى من خلال مهاجمتها إيران بالقوة، واصفًا السلوك الإسرائيلي بأنه غير مقبول دوليًا. وهنا جاء التأكيد الصينى، بأن الوسائل الدبلوماسية فيما يتصل بالملف النووى الإيرانى لم تستنفد، وما زال هناك أمل بحل سلمى للمسألة، مع وزيارة ترامب لعدة قوى إقليمية بتسهيل مهمة الإسرائيليين فى عبور مجالها الجوى لضرب منشآت إيران النووية، فضلًا عن الربط الحالى بين زيارة الرئيس الأمريكى "ترامب" الأخيرة لثلاث بلدان خليجية (السعودية وقطر والإمارات) وبين تنسيق الضربة العسكرية الحالية لإسرائيل على إيران، فضلًا عن تحليلات عدة دوائر سياسية واستخباراتية صينية، بأن هناك عدة قوى إقليمية قد شاركت المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل بشأن الهجوم على إيران.



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