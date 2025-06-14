برشلونة يستخدم لامين يامال في صفقة نيكو ويليامز

كشف تقرير إعلامي، اليوم السبت، دور لامين يامال، نجم برشلونة، في مفاوضات ناديه مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو وزميله في منتخب إسبانيا.

لامين يامال يتدخل في صفقة ويليامز

فقد ذكر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم السبت، أن برشلونة يستخدم يامال، من أجل إحضار ويليامز إلى الفريق الكتالوني.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "في كل مرة أتيحت فيها الفرصة للنجم لامين يامال للتحدث مع نيكو ويليامز، في الأشهر الأخيرة، كان يحثه على اللعب معه في برشلونة".

ويرتبط يامال وويليامز بعلاقة صداقة قوية، من خلال تواجدهما معًا في المنتخب الإسباني، والفوز ببطولة "يورو 2024".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا، إلى أن بايرن ميونخ يسعى بكل قوة لضم ويليامز، لكنه فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب، حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.