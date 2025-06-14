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رياضة

برشلونة يستخدم لامين يامال في صفقة نيكو ويليامز

نيكو ويليامز، فيتو
نيكو ويليامز، فيتو

كشف تقرير إعلامي، اليوم السبت، دور لامين يامال، نجم برشلونة، في مفاوضات ناديه مع نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو وزميله في منتخب إسبانيا.

 

لامين يامال يتدخل في صفقة ويليامز

فقد ذكر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم السبت، أن برشلونة يستخدم يامال، من أجل إحضار ويليامز إلى الفريق الكتالوني.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "في كل مرة أتيحت فيها الفرصة للنجم لامين يامال للتحدث مع نيكو ويليامز، في الأشهر الأخيرة، كان يحثه على اللعب معه في برشلونة".

ويرتبط يامال وويليامز بعلاقة صداقة قوية، من خلال تواجدهما معًا في المنتخب الإسباني، والفوز ببطولة "يورو 2024".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا، إلى أن بايرن ميونخ يسعى بكل قوة لضم ويليامز، لكنه فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب، حتى الآن.

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