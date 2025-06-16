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رياضة

قمة المجموعة، موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز بكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

كأس العالم للأندية، حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كاسحا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف دون مقابل، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر منافساتها حتى الثالث عشر من يوليو المقبل 

بايرن ميونخ يتصدر مجموعته

بهذا الفوز حصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط في المونديال، واعتلى بأريحية كبيرة صدارة المجموعة الثالثة، بفارق كبير من الأهداف، في أسهل بداية يمكن أن يحلم بها الفريق البافاري، الطامح للتتويج بلقب كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بشكلها الجديد الموسع.

بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو
بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

صراع القمة في المجموعة الثالثة

وينتظر بايرن ميونخ مواجهة من العيار الثقيل في مباراة الجولة الثانية أمام بوكا جونيورز وصيف كأس ليبرتادورس في نسختها الأخيرة، من أجل الصراع على صدارة المجموعة الثالثة 

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل 21 يونيو الجاري 

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات إم بي سي السعودية 

فرق المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية

ويتنافس بايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني خلال مونديال الأندية الذي يلعب للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية.

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