بايرن ميونخ يكشر عن أنيابه في كأس العالم للأندية.. ضرب أوكلاند سيتي بنتجية 10-0 في الظهور الأول بالمونديال وكسر رقم الهلال السعودي

أرسل فريق بايرن ميونخ الألماني رسالة شديدة اللهجة لجميع المنافسين في الظهور الأول بكأس العالم للأندية بعد الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "تي كيو إل" ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

وتشهد المجموعة الثالثة منافسات قوية بين بايرن ميونخ، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى أوكلاند سيتي.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

لم يضيع بايرن ميونخ أي وقت في فرض سيطرته، حيث افتتح كينطسلي كومان التسجيل مبكرًا في الدقيقة 6 بتسديدة رأسية قوية، ليكون ذلك بدايةً لسلسلة أهداف الفريق الألماني.

ثم تابع ساشا بوي التهديف بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يُكمل أوليز الثلاثية بالهدف الثالث بعد دقيقتين فقط.

ولم يتوقف كومان عند هذا الحد، حيث أضاف الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 22، ليُؤكد تفوق بايرن الساحق في الشوط الأول، بينما ظل أوكلاند سيتي عاجزًا عن المواجهة.

وقبيل نهاية الشوط الأول، أضاف توماس مولر الهدف الخامس في الدقيقة 45، ليختتم أوليز الشوط بتسجيله الشخصي الثاني والهدف السادس لبايرن قبل صافرة النهاية.

الشوط الأول انتهى 0/6، وفي الشوط الثاني استمر الزخم التهديفي للبايرن.

في الدقيقة 67 أضاف جمال موسيالا هدف بايرن السابع من تسديدة رائعة، ثم نجح نفس اللاعب في إضافة الهدف السابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 84 نجح موسيالا في استغلال خطأ دفاعي لفريق أوكلاند وأحرز الهدف الثالث له والتاسع لفريقه.

الهلال السعودي يخسر رقما قياسيا في كأس العالم للأندية بسبب بايرن ميونخ

خسر نادي الهلال السعودي، رقمًا قياسيًا في كأس العالم للأندية، قبل بداية مشواره في النسخة الحالية 2025 من المسابقة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ الهلال السعودي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، الأربعاء المقبل، عندما يواجه ريال مدريد، على ملعب هارد روك، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقبل مباراته الأولى بنحو 3 أيام، خسر "الزعيم" رقمه القياسي المميز في المونديال، بسبب فريق بايرن ميونخ.

وفاز بايرن ميونخ على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب "TQL"، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبذلك أصبح الفريق البافاري، صاحب أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للأندية، ليكسر الرقم القياسي المُسجل باسم الهلال.

وكان الهلال صاحب أكبر انتصار، عندما فاز على الجزيرة بنتيجة 6-1، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2021، والتي أقيمت في فبراير 2022.

ولم يسجل أي فريق آخر 6 أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، سوى الترجي الذي فاز على السد 6-2 في نسخة 2019.

ومنذ ذلك الحين، لم ينجح أي فريق في كسر هذا الرقم القياسي، قبل أن ينجح بايرن ميونخ في ذلك خلال ثاني مباريات النسخة الحالية.

نجم بايرن ميونخ يتصدر مبكرا قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025

تصدر جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ، قائمة هدافي كأس العالم للأندية 2025، بثلاثة أهداف بعدما قاد الفريق البافاري للفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد.

وحتى الآن تصدر جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، ترتيب هدافي كأس العالم للأندية سريعًا، برصيد 3 أهداف.

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