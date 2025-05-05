تصنيف لاعبي التنس، سينر يحافظ على الصدارة وإنجاز غير مسبوق لـ موسيتي

تصنيف لاعبي التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد العديد من التغيرات في المراكز العشرة الأولى.

واقتحم الإيطالي لورينزو موسيتي، قائمة المصنفين العشرة الأوائل للمرة الأولى في مسيرته، بالتقدم مركزين ليتواجد في التصنيف التاسع، بعد وصوله إلى نصف نهائي مدريد.

كاسبر رود يتقدم 8 مراكز

وقفز النرويجي كاسبر رود 8 مراكز دفعة واحدة، ليتواجد في التصنيف السابع عالميا، مستفيدا من تتويجه بلقب بطولة مدريد للأساتذة مساء أمس.

كما ارتقى البريطاني جاك درابر، مرتبة واحدة، ليتواجد في التصنيف الخامس بعد وصوله إلى النهائي، في الوقت الذي تراجع فيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز السادس.

وتراجع الروسي أندري روبليف 9 مراكز، ليتواجد في التصنيف 17، بعد فشله في الدفاع عن لقبه في مدريد وتوديعه البطولة مبكرا من الدور الثاني هذا العام.

المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس

1- يانيك سينر: 9730 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 8085 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7850 نقطة

4- تايلور فريتز: 4815 نقطة

5- جاك درابر: 4440 نقطة

6- نوفاك ديوكوفيتش: 4130 نقطة

7- كاسبر رود: 3715 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3635 نقطة

9- لورينزو موسيتي: 3550 نقطة

10- هولجر رون: 3440 نقطة

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