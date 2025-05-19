تراجع إيجا شفيونتيك، المراكز العشرة الأولى لتصنيف لاعبات التنس

تصنيف لاعبات التنس، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي تغيرت فيه ملامح المراكز العشرة الأولى بشكل كبير.

وتقدمت الأمريكية كوكو جوف، إلى المركز الثاني، مستفيدة من وصولها إلى نهائي بطولة روما فئة 1000 نقطة.

كما تقدمت الإيطالية جاسمين باوليني إلى المركز الرابع، بعد تتويجها باللقب للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.



وتراجعت البولندية إيجا شفيونتيك 3 مراكز، لتتواجد في التصنيف الخامس، وذلك بعد فشلها في الدفاع عن لقب روما وتوديعها من الدور الثالث، لتستفيد الأمريكية جيسيكا بيجولا من ذلك، وتتقدم للمركز الثالث.

وارتقت الروسية ميرا أندريفا، مرتبة واحدة، لتتواجد في التصنيف السادس، بينما تراجعت الأمريكية ماديسون كيز إلى المركز السابع.

المراكز العشرة الأولى لتصنيف لاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 10683 نقطة

2- كوكو جوف: 6863 نقطة

3- جيسيكا بيجولا: 6243 نقطة

4- جاسمين باوليني: 5865 نقطة

5- إيجا شفيونتيك: 5838 نقطة

6- ميرا أندريفا: 4986 نقطة

7- ماديسون كيز: 4674 نقطة

8- كينوين جينج: 4368 نقطة

9- إيما نافارو: 3831 نقطة

10- باولا بادوسا: 3641 نقطة

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