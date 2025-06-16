برشلونة يلغي وديته بالمغرب وفليك وديكو كلمة السر

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قرر عدم خوض مباراة ودية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، رغم أن البارسا كان قد قطع شوطًا متقدمًا في الترتيب لخوض اللقاء يوم 7 أغسطس، بعد نهاية جولته الآسيوية وقبل خوض كأس خوان جامبر.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فكرة إقامة المباراة لا تزال مطروحة ضمن خطط النادي المستقبلية، لكن تم تعليقها مؤقتًا هذا الصيف بناءً على رغبة المدرب هانز فليك والمدير الرياضي ديكو، اللذين فضّلا التركيز على إعداد الفريق بأفضل شكل ممكن لانطلاقة الدوري.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ القرار بتوافق بين الطرفين، ثم نقلاه إلى خوان لابورتا رئيس النادي الذي تفهم الموقف.

ويرى فليك وديكو أن الفريق سيخوض بالفعل فترة مرهقة تمتد لأسبوعين تقريبًا، خلال جولته الآسيوية التي تشمل مباريات في اليابان وكوريا الجنوبية، سيلعب خلالها 3 مواجهات ودية، وسيتقاضى مقابلها ما يقارب 10 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يعود الفريق من كوريا الجنوبية إلى برشلونة يوم 5 أغسطس، وكان من غير المنطقي - وفقًا لرؤية الجهاز الفني - خوض مباراة في الدار البيضاء بعد يومين فقط، ثم لقاء كأس خوان جامبر على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم 10 أغسطس، أي قبل أيام قليلة من بداية مشوار الفريق في الليجا.

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