مدرب برشلونة يطلب التعاقد مع صفقة مفاجأة

دخل الكرواتي إيفان بيريسيتش صاحب الـ 36 عامًا دائرة اهتمامات المدير الفني لـ برشلونة، الألماني هانز فليك، الذي يرى أن هجوم الفريق بحاجة إلى جناحين بقدرات عالية تضمن التوازن والمرونة التكتيكية.

وبينما يتواصل النادي الكتالوني مع ليفربول من أجل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز كبديل محتمل لرافينيا في الجناح الأيسر، أبدى فليك اهتمامًا خاصًا بضم بيريسيتش لتعزيز الجهة اليمنى، خاصة في حال غياب لامين يامال لأي سبب.

ورغم بطء مفاوضات نادي برشلونة مع اللاعب المخضرم، إلا أن سرعته وتألقه الموسم الماضي مع آيندهوفن لا تزال محل تقدير داخل البارسا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن النادي الهولندي عرض عليه عقدًا جديدًا لمدة عامين، وتشير تقارير محلية إلى اقترابه من التجديد، لكن العلاقة القوية بين فليك وبيريسيتش تمنح برشلونة الأفضلية حال قرر اللاعب تغيير وجهته.

وأكدت التقارير من داخل برشلونة أن انتقال بيريسيتش ليس مستبعدًا، لكنه غير متوقع في الوقت القريب، فالنادي يدرس خياراته بعناية في ظل ظروفه المالية الدقيقة، لكن اللاعب يمثل فرصة سانحة.

بيريسيتش يُعد مكسبًا محتملًا في سوق الانتقالات، فهو لاعب حر وصاحب خبرة كبيرة يمكن أن تساهم في دعم العناصر الشابة داخل برشلونة.

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