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حوادث

المعمل الجنائي يكشف أسباب حريق مخزن قطع غيار سيارات في المطرية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تسلمت  نيابة المطرية تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات في منطقة المطرية، وتبين أن ماسا كهربائيا من وحدة التحكم السبب حيث ساعدت إطارات السيارات الموجودة في المكان والتنر والبنزين على تصاعد ألسنة اللهب.

حريق محل قطع غيار السيارات بالمطرية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل محل قطع غيار السيارات بمنطقة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات وإخماده.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل محل قطع غيار السيارات، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة القاهرة

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