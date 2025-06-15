الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

وفاة مسن إثر اندلاع حريق داخل منزل بقرية أبو مناع قبلي بقنا

وفاة مسن إثر اندلاع
وفاة مسن إثر اندلاع حريق داخل منزل بقرية أبومناع

لقي مسن مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته جراء نشوب حريق داخل منزله بنجع المسارعة بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

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تلقى مركز شرطة دشنا إخطارًا من غرفة عمليات مديرية أمن قنا، يفيد باندلاع حريق داخل منزل بالنجع المذكور، ووجود إصابة بالغة لمسن داخل المنزل. وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة المواطن محمد.ح.م.ع، 63 عامًا، متأثرًا بإصابته في الحريق. وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دشنا المركزي، ووُضع تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف أسباب وملابسات اندلاع الحريق

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