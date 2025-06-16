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مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

شهدت منطقة منشية أباظة التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية مأساة إنسانية، حيث لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما إثر اندلاع حريق داخل منزل أسرتهما بالطابق الأرضي.

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اندلاع حريق هائل بمنزل ووفاة طفلتين شقيقتين

وتلقت غرفة العمليات بالشرقية إخطارا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل بدائرة قسم أول الزقازيق. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن وفاة الطفلتين "تقى" البالغة من العمر 4 أعوام، وشقيقتها "دنيا" عامين ونصف، حيث جرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

من جانبها، كلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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