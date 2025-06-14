السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تعاين حريق مخزن قطع سيارات في المطرية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة المطرية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات نشب به حريق في منطقة المطرية لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتقل فريق من النيابة للمعاينة والفحص.

حريق محل قطع غيار السيارات بالمريول

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل محل قطع غيار السيارات بمنطقة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات وإخماده.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل محل قطع غيار السيارات، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة المطرية غرفة عمليات شرطة النجدة الحماية المدنية النيابة العامة

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