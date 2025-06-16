الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، امتحان مادة "النحو" لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
ads

يواصل طلاب القسم العلمي بـالثانوية الأزهرية، امتحاناتهم اليوم الإثنين بأداء الامتحان في مادة النحو وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًا على تطوير آليات إدارة الامتحانات بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.

تعليمات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية الأزهر الشريف الازهر الشهادة الثانوية الازهرية القسم العلمي للثانوية الازهرية المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر الشريف

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، جولات ميدانية لقيادات المشيخة على لجان اللغة الإنجليزية

طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الإنجليزي: "سؤال الإسلاميك الأصعب في الورقة" (فيديو)

امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية اليوم

الأكثر قراءة

عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي (فيديو)

إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن (فيديو)

ترامب: واشنطن تتابع التصعيد بين إسرائيل وإيران وهذا موعد تدخلها

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

بالقرب من منشأة فوردو النووية، زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية

رغم التساوي بالنقاط والأهداف، سر تصدر الأهلي مجموعته في كأس العالم للأندية

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

4 فرق بنقطة، اشتعال الصراع بمجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

شروط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

3 جهات مختصة بإصدار الفتوى الشرعية، تعرف عليها

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
حرائق غير مسبوقة بمواقع عدة في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني